«Мы предлагаем увеличить список иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визы на территории России. Перечень стран должен быть по возможности шире, чем действующий сейчас для Калининграда и Санкт-Петербурга. Кроме того, в дальнейшем предлагаем сделать электронную визу многократной, а период, когда ее можно оформить, предлагаем увеличить как минимум до 3 месяцев до даты поездки», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Ростуризме, в ближайшее время необходимо принять соответствующие нормативные правовые акты и все необходимые разъяснения по механизму их применения (правила использования: список стран, список пунктов пропуска и др.), чтобы туристы уже в этом году могли планировать свои поездки в Россию с начала 2021 года, а турбизнес мог приступить к формированию турпродуктов. «При этом мы исходим из того, что электронная виза также должна быть доступна для иностранных туристов и конкурентна по отношению к другим визовым режимам, включая шенгенский», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе Ростуризма пояснили, что подготовили ряд предложений по расширению безвизового режима для некоторых категорий иностранных туристов. Среди них – транзитные пассажиры воздушных судов при наличии авиабилета с подтвержденной датой вылета из аэропорта прибытия (на 72 часа), пассажирам морских круизных судов при возможности въезда в Россию и выезда из неё иными видами транспорта (на 24 часа), пассажирам речных круизных судов, следующим в составе организованных туристских групп (до 15 суток). Участникам крупных международных спортивных, культурных, деловых мероприятий безвизовое пребывание на территории России в течение 7 суток.

Электронная виза должна заработать на всей территории России с 1 января 2020 года. Сейчас она действует в пропускных пунктах на Дальнем Востоке, а также в Калининграде и Петербурге.