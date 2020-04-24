"Только в сфере выездного туризма не менее 10 тыс. человек останутся без работы, аналогичная ситуация и с внутренним туризмом", — считает он.

По его словам, турагентства закрывают офисы в Свердловской области, порядка 35% из них свернули свое физическое присутствие, но сохранились как юрлицо.

"После кризиса они могут возобновить свою деятельность, плюс появятся новые участники рынка", — считает Пузанков.

По его оценкам, после завершения пандемии местный рынок турагентств сократится на 30%, но быстро восстановится, а восстановление туристического рынка в целом произойдет не раньше октября.