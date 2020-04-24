«На сегодняшний день временное закрытие границ, и, как следствие, полная остановка въездного туризма приводят к колоссальным убыткам для экономики, которые оцениваются минимум в 300 млрд. рублей ежеквартально. Поэтому, наряду с внутренним туризмом, нашим приоритетом является разработка мер поддержки въездного туризма во взаимодействии с Минэкономразвития и правительством России», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в Ростуризме, въездной туризм должен выступить одним из локомотивов по выходу экономики из кризиса, так как лидирует в структуре несырьевого экспорта и по последним данным Банка России приносит стране порядка $11,5 млрд в год, или 2,5% от всего экспорта России.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, упрощение визового режима для иностранных гостей может помочь не только быстро восстановить въездной турпоток, но и увеличить его на 20-30% по отношению к докризисному уровню уже по итогам 2021 года.

"Туризм в экономике России — одна из немногих несырьевых отраслей, которая генерирует экспортную выручку, сравнимую, к примеру, с экспортом вооружений, леса и ряда других сырьевых ресурсов. Упрощение визовых формальностей – это одна из мер нефинансовой поддержки, которая может помочь не только быстро восстановить въездной турпоток, но и увеличить его на 20-30% по отношению к докризисному уровню уже по итогам 2021 года", — цитирует пресс-служба главу ведомства Зарину Догузову.

Она также считает, что рост турпотока, помимо прямого экономического эффекта, позволит экспортировать образ России как открытой, гостеприимной и современной страны».