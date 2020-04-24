«Свыше 70% туристов договариваются с туроператорами в различных формах – либо перенести, либо зафиксировать свой тур. Либо, если возвраты все-таки будут востребованы – произвести их тогда, когда зарубежные контрагенты, партнеры туроператоров начнут работать. И банковская сфера в этих странах тоже начнет работать. В массе туроператоры и турагентства все-таки договариваются с туристами, и те понимают сложившуюся ситуацию», — сказал он на онлайн-пресс-конференции, организованной агентством «Интерфакс-Урал».

Осауленко добавил, что 35 туроператоров решили распечатать свои фонды персональной ответственности, чтобы вернуть туристам деньги за аннулированные туры.

«Турист в сфере выездного туризма в определенной степени защищен. У него есть страховая гарантия – все туроператоры застрахованы, причем минимальное страховое покрытие составляет 10 млн рублей. Кроме того, туроператоры формируют фонды персональной ответственности, которые в совокупности сегодня составляют почти 2 млрд рублей. И недавно приняты изменения в законодательство, которые позволяют выплачивать туристам средства из этих фондов. 35 туроператоров заявили, что они эти фонды собираются использовать. Поэтому сегодня говорить о том, что кто-то собирается кого-то кинуть – неправильно, и самое главное — это будет неправда», — сказал он.