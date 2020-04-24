"Руководство "Аэрофлота" согласилось на 40%-е снижение зарплат. Такие меры были приняты во многих мировых авиакомпаниях, и мы этого ожидали. Наши расчеты показывают, что это может сэкономить компании 600-700 млн рублей в 2020 году", — говорится в обзоре аналитиков.

Накануне "Аэрофлот" сообщил, что в компании принято "консолидированное решение о добровольном сокращении" зарплат руководства с 1 апреля. В правление "Аэрофлота" входят девять человек: генеральный директор Виталий Савельев и восемь его заместителей.