"Наша коллекция пополнилась группой капских земляных белок: это три взрослых самца, двум из которых исполнилось пять лет, одному — три года. Они хорошо перенесли дорогу из Магдебурга в Москву", — приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Зверьки прибыли в Московский зоопарк из Магдебургского еще в октябре. На территорию экспозиции они поступили месяц назад и все это время изучали свой вольер и привыкали к сотрудникам. "В отличие от более активных и социальных сурикатов — грызунов, живущих по соседству с земляными белками в пустынях и саваннах Южной Африки, эти животные отличаются пугливостью и настороженностью. Сейчас звери наконец привыкли к новому дому", — рассказала Акулова.

Вольер с капскими земляными белками расположен в павильоне "Копытные Африки". Грызуны содержатся в условиях, приближенных к естественным. Так, в природе африканские белки постоянно роют норы, чтобы укрыться от хищников и палящего солнца. Пол в вольере белок Московского зоопарка покрыт толстым слоем песка, в котором они могут вырыть себе убежища. Спрятаться можно и внутри бревен, расставленных в их новом доме. А специальное оборудование позволяет имитировать африканское солнце. В рацион белок входят разнообразные фрукты, овощи и орехи, а также зерновые смеси. Любимое лакомство грызунов — грецкие орехи и круглая сладкая тыква, отмечается в сообщении.

В дикой природе капские земляные белки обитают в пустынях и саваннах Южной Африки, например в Намибии, Ботсване, ЮАР и Лесото. Они приспособились к жизни в экстремальных условиях: в местах обитания грызунов температура воздуха нередко поднимается выше 40 градусов по Цельсию, а почва может нагреваться до 60 градусов. У них жесткий мех коричневого цвета без подшерстка, по бокам тела — белые полоски. Хвосты, животы, лапки, шеи и морды тоже белые.

Пушистые хвосты защищают грызунов от палящего солнца. Длина хвоста равна длине тела (от 20 до 25 сантиметров), он позволяет полностью укрыться в его тени, как под зонтом.

Капские земляные белки живут небольшими однополыми стаями. Группы самок обычно состоят из двух — четырех особей. Самцы же предпочитают объединяться в более многочисленные компании: в их колонии может насчитываться до 20 животных. При этом самцы постоянно мигрируют из одной группы в другую.

Норы африканских белок отличаются разветвленной системой тоннелей, которая может простираться на площадь до 700 квадратных метров. В природе эти животные питаются травами, мелкими насекомыми и семенами. Их естественными врагами являются хищные птицы, шакалы, гадюки и вараны, говорится в сообщении.