"Все идет по графику. Открытие 8 мая в онлайн. Строительство не останавливалось ни на час", — сказал собеседник агентства.

В новом корпусе разместят экспозицию музея, рассказывающую об истории жизни и подвиге Космодемьянской, Москве и Подмосковье в предвоенный период и в годы войны, истории партизанского движения и разведывательно-диверсионной деятельности.

На базе старого здания музея планируют создать школу юных разведчиков.

"Музей входит в национальный проект. Поэтому это один из восьми объектов, стройка на котором не остановлена", — цитирует пресс-служба министра культуры Московской области Елену Харламову.

Старт строительству нового здания музея в мае 2019 года дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр культуры России Владимир Мединский.