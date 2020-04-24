Поездкам в эти страны МИД Японии присвоил третий, предпоследний уровень опасности. Наряду с Россией в список внесены Украина и Белоруссия, а также ряд ближневосточных стран, в том числе ОАЭ и Саудовская Аравия.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил журналистам в пятницу, что иностранцам, которые были в одном из 14 государств в течение двух недель до прибытия в Японию, будет отказано во въезде в страну.

Мотэги сказал, что число стран и регионов, на которые распространяется запрет на поездки, увеличился до 87.