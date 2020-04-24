"Обновленный план предусматривает сокращение флота в следующие несколько лет и возобновление полетов вначале только на 22 самолетах Airbus A220-300. Учтено также уменьшение количества пассажирских мест в 2020-2021 годах. Одновременно предусмотрено возвращение к росту и использованию 50 самолетов A220-300 к концу 2023 года", — говорится в пресс-релизе компании.

Как отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, которого цитирует пресс-служба, новые условия в авиационной отрасли требуют серьезных и четких решений для позитивного развития бизнеса. "Благодаря новому бизнес-плану мы сможем обеспечить очень эффективное авиасообщение для стран Балтии", — сказал он.

Бизнес-план Destination-2025 компания впервые представила в мае 2018 года. Он предусматривает расширение сети маршрутов из Латвии, Эстонии и Литвы, охватывая основные европейские транзитные узлы, значительный рост числа пассажиров.

Из-за продолжающегося кризиса в условиях пандемии коронавируса авиакомпания в период с 15 апреля по 31 октября этого года отменит около 50% запланированных рейсов. Также принято решение отложить начало полетов по новым маршрутам, запланированных на летний сезон. Ранее компания также заявила, что сократит около 700

работников.

Латвийская авиакомпания Air Baltic Corporation (airBaltic) была основана в 1995 году, основным акционером с долей 80,05% является государство. В настоящее время авиапарк насчитывает 38 самолетов, в том числе 22 A220-300, 4 Boeing-737 и 12 Bombardier Q400Next Gen.