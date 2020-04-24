Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 15 апреля, опубликован на сайте кабмина в пятницу.

На прошлой неделе Путин заявлял, что в качестве экстренной поддержки в условиях COVID-19 авиакомпании получат более 23 млрд руб. Эти деньги, по его словам, пойдут на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату зарплат и оплату стоянки самолетов, то есть постоянные расходы.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, во II квартале 2019 г. постоянные расходы перевозчиков составили 177 млрд рублей, то есть почти в семь раз больше заявленной суммы поддержки.