«С 17 апреля Израиль постепенно начал выходить из карантина и возвращаться к прежней жизни, однако точные сроки возобновления туризма в стране пока не известны. Сначала будут открыты возможности для путешествий израильтян внутри страны. При этом не исключено, что потребуется соблюдать новые нормы жизни со всеми средствами защиты, к которым люди привыкли за долгое время карантина: перчатки, маски и антисептики», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в департаменте министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

Как отметили в пресс-службе, первое время проживание в гостинице будет возможно исключительно с доставкой еды по номерам и без использования общественных пространств. А уже затем должны открыться кафе и рестораны в отелях с соблюдением социальной дистанции. Но сделать это смогут только те объекты, которые будут соответствовать всем критериям санитарной безопасности.

«Что же касается въездного туризма, пока неизвестно, когда точно откроется пассажирское авиасообщение. Ряд российских туроператоров уже планирует поездки на конец лета и начало осени. Будем надеяться, что наши общие надежды сбудутся», — сказал директор департамента Владимир Шкляр.

Как рассказали в департаменте, смягчение карантинных мер предполагается в несколько этапов. На первом были открыты некоторые магазины и торговые сети, большему количеству сотрудников можно находиться на рабочих местах, всем гражданам разрешено уходить от дома на более дальние расстояния.

Второй этап выхода из карантина предполагает открытие обменных пунктов, парикмахерских, салонов красоты, небольших уличных магазинов, в том числе детских. Предполагается, что он начнется до конца недели.

На третьем этапе возобновят работу торговые центы. Все перечисленные организации должны работать с жестким соблюдением санитарных норм.

С 12 марта из-за распространения коронавируса власти запретили иностранцам въезжать в Израиль. Граждане страны при этом могут вернуться на родину, но обязаны пройти двухнедельный карантин. С 12 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил зарубежные рейсы в страну.