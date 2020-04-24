"Губернатором Алтайского края в региональный парламент внесен проект закона, предусматривающий изменение сроков перечисления курортного сбора в бюджет в 2020 году. Это сделано в целях поддержки операторов курортного сбора — это более 30 юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Белокурихе, деятельность которых остановлена в марте. Делается это для того, чтобы собранными в марте и последующие месяцы средствами можно было пользоваться при решении первоочередных задач, в том числе — по выплате зарплат", — сказал Дешевых.

Он отметил, что в случае, если закон будет принят, то все собранные средства не позднее 10 сентября должны быть перечислены операторами курортного сбора в краевой бюджет.

"Во время приостановки работы курортный сбор не с кого собирать, это понятно. При этом повышение размера курортного сбора отрицательно не отразилось на посещение туристамиБелокурихи. Наоборот, отмечается увеличение турпотока: количество плательщиков увеличилось на 5% к уровню 2018 года, неплательщиков по-прежнему 0,2% от общего количества", — подчеркнул Дешевых.

Также он отметил, что в регионе отменена часть масштабных мероприятий событийного туризма. Так, из-за распространения коронавируса в регионе были вынуждены отменить открытие летнего туристического сезона — праздник "Цветение маральнрика".

Как сообщалось, размер курортного сбора в 2020 году в Белокурихе составляет 50 рублей.