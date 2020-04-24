"В текущем году начнется строительство дороги к горнолыжному комплексу на Мишиной горе. В настоящее время подготовлена необходимая документация для объявления конкурса по определению подрядчика на выполнение этих работ", — сказал Дешевых.

В дальнейшем будет построена дорога к другому горнолыжному комплексу — "Гора Глухариная".

"Правительством Алтайского края с Федеральным агентством по туризму заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Алтайского края в объеме 880 млн рублей на строительство двух автомобильных дорог — к горнолыжному комплексу "Мишина гора" и "Гора Глухариная", общая протяженность которых составит более 4,4 км", — отметил глава управления.

Также, по его словам, "несмотря на серьезную ситуацию в индустрии туризма" из-за коронавируса помимо построенных в "Белокурихе Горной" объектов "уже начинается создание новых туристскихобъектов".

"В феврале нами было заключено инвестиционное соглашение с инвестором по строительству санаторно-курортного комплекса на 100 мест размещения", — продолжил Дешевых, уточнив, что строительство комплекса рассчитано до 2022 года.

Якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха Горная" — АО "Курорт Белокуриха" — намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей. Новая туристическая площадка расположена близ действующего города-курорта Белокуриха.