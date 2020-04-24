"Данные рейсы организуются в целях возвращения российских граждан на территорию России и будут выполнены после получения соответствующих разрешений от Росавиации и авиационных властей Кореи и Таиланда. Все рейсы будут выполнены на самолетах Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел", — говорится в сообщении.

25 апреля запланированы рейсы: № 5437 Сеул — Владивосток (вылет из Сеула в 13:05 местного времени, прилет во Владивосток в 16:05 местного времени); № 5491 Бангкок — Петропавловск-Камчатский (вылет из Бангкока в 22:40 местного времени, прилет в Петропавловск-Камчатский 26 апреля в 14:00 местного времени); № 5487 Бангкок — Хабаровск (вылет из Бангкока в 23:40 местного времени, прилет в Хабаровск 26 апреля в 11:35 местного времени).

26 апреля запланирован рейс №5489 Бангкок — Южно-Сахалинск (вылет из Бангкока в 22:40 местного времени, прилет в Южно-Сахалинск 27 апреля в 11:30 местного времени).

Как сообщалось ранее, правительство Сахалинской области обратилось к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой организовать выездные рейсы для вывоза из стран Юго-Восточной Азии сахалинцев и жителей соседних регионов Дальневосточного федерального округа.

В частности, вылета из Таиланда ожидают около 100 сахалинцев, 500 жителей Камчатки и Приморского края. Правительство области ведет работу по организации вывозных рейсов сахалинских туристов из Вьетнама, Индонезии, Малайзии и с Фиджи.