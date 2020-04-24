"Принятые меры по ограничению деятельности туристических объектов оказывают прямое влияние на туристический поток. Оценочно как минимум на 13% сократится количество туристов к показателям прошлого года, это примерно 280 — 300 тыс. человек", — сказал Дешевых.

При этом он отметил, что в случае стабилизации ситуации с распространением коронавируса и возобновления работы туристическихобъектов с 1 июня "возможно выравнивание этих показателей по итогам года".

Как сообщалось, в Алтайском крае работа всех объектов турбизнеса приостановлена до 1 июня из-за ситуации с распространением коронавируса.

В Алтайском крае число зараженных коронавирусом достигло 144 человек.