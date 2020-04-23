Ранее в апреле Мишустин подписал распоряжение, которое внесло изменения в положение о Минпромторге, сократив число заместителей министра до 10 с 11.

Как сообщалось, 6 апреля Овсянников стал участником конфликта с сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивающими безопасность в аэропорту Ижевска, в ходе которого чиновник использовал нецензурную брань. На него был составлен протокол об административном правонарушении.

Вскоре Овсянников был исключен из "Единой России" за хамское поведение. Партия также направила обращения Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.

Мантуров, в свою очередь, заявил, что разделяет позицию "Единой России". "Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, ещё и такого уровня. Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться — очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет", — отмечал глава Минпромторга.

Дмитрий Овсянников окончил Удмуртский государственный университет, карьеру начинал именно в Ижевске. В 2003-2007 годах работал федеральным инспектором по Удмуртии. В 2015-2016 годах был заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2016-2019 годах — губернатором Севастополя, затем вновь стал замглавы Минпромторга.