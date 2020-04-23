Кроме того, Минтрансу разрешается принимать решение о прохождении членами летных экипажей "теоретического этапа подготовки и контроля знаний" с применением "средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий". Дистанционное обучение по решению ведомства смогут также проходить авиадиспетчеры. При этом прохождение курсов повышения квалификации и аттестации по английскому языку для них может быть перенесено на срок до 9 месяцев.
Минтрансу также предоставлено право продлевать на 90 дней: сроки действия медицинских заключений специалистов авиационного персонала гражданской авиации; прохождение периодической подготовки сотрудниками служб авиационной безопасности; периодическую подготовку специалистами авиационного персонала для допуска к работе.
Помимо этого, согласно постановлению, документы о соответствии аэродромов нормативным требованиям, срок действия которых истекает или истек с 1 апреля по 20 декабря 2020 г., продлеваются до конца года. Аналогичное решение принято для документов юрлиц, обеспечивающих авиационную безопасность.