По его данным, ожидается, что израильское правительство может позже в четверг принять решение о том, что работу возобновят небольшие магазины, пункты обмена валют, парикмахерские, салоны красоты, автосервисы и прочие подобные предприятия в сфере услуг. Если им будет позволено возобновить работу, они должны будут соблюдать строгие правила работы с клиентами.

Торговые центры Израиля пока останутся закрытыми.

Кроме того, министерство образования Израиля распорядилось, чтобы сотрудники образовательных учреждений начали выходить на работу и готовить учебные заведения к возвращению школьников и студентов. В частности, на работу вызвали директоров, завучей, библиотекарей и секретарей.

В Израиле к настоящему моменту зарегистрировано 14,5 тыс. случаев заражения, 191 человек скончался.