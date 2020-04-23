"Во многих других крупных городах ситуация несколько мягкие очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве, и которого придерживаются большинство москвичей. Они ведут себя очень ответственно, и это даёт возможность нам не ужесточать те меры, которые принимаются в административном порядке", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

По его словам, на сегодняшний день режим ограничений в Москве "оптимален для той ситуации, которая есть в нашем городе".

Собянин сравнил Москву со схожим по численности населения городом Нью-Йорк, отметив, что сроки начала пандемии были одинаковы. "В Нью-Йорке уже месяц бушует пандемия, очень жестко, по самому жесткому сценарию. У нас в Москве, по сути, на 3-4 недели дали себе лаг для адаптации медицинской системы, адаптации граждан, для разворачивания тестовой системы, лабораторный системы", — сказал мэр.

Таким образом, считает он, город получил возможность лучше подготовиться к эпидемии. "Поэтому я считаю, что лучше те меры, которые мы ввели, либо более эффективны, чем в других городах ввели, либо адекватны той угрозе, которую мы имеем", — подчеркнул Собянин.