"Прибытие рейса в Южно-Сахалинск из Бангкока запланировано на 27 апреля в 11:30 по местному времени. Соответствующего разрешения авиакомпания "Аврора" ждёт от Росавиации", — написал губернатор.

Как сообщалось ранее, правительство Сахалинской области обратилось к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой организовать выездные рейсы для вывоза из стран Юго-Восточной Азии сахалинцев и жителей соседних регионов ДФО.

В частности, вылета из Таиланда ожидают около 100 сахалинцев, 500 жителей Камчатки и Приморского края. Ведется работа по организации вывозных рейсов сахалинских туристов из Вьетнама, Индонезии, Малайзии и с Фиджи.