«По информации данангского отделения управления миграции Вьетнама, возобновлен прием иностранных граждан по вопросу продления визы», — сообщило в четверг Генконсульство РФ в Дананге на своей странице в Facebook.

Как отметили в консульстве, управление ведет прием граждан с 08:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00.

Дананг – крупный портовый город и популярный курорт в Центральном Вьетнаме, на побережье Южно-Китайского моря.

Также дипломаты сообщают, что провели переговоры с руководством управления внешних связей провинции Кханьхоа и миграционных отделов полиции провинций Кханьхоа и Биньтхуан, на которых обсуждались проблемы правового положения граждан России на юге страны и оформления туристических виз с учетом введенных во Вьетнаме ограничений и отсутствием международного авиасообщения.

«Представители вьетнамских ведомств выразили готовность оказывать содействие при организации вывозных рейсов в Россию, а также в решении визовых проблем граждан, у которых срок действия туристических виз истек по объективным причинам в период эпидемии коронавируса», — сообщает Генконсульство.

При этом отмечается, что граждане РФ, которые нарушили миграционное законодательство по причинам, не связанным с введенными ограничениями во Вьетнаме и закрытием границ, не смогут переоформить визы. Также этим правом не смогут воспользоваться иностранные туристы, нарушавшие введенные правительством Вьетнама правила, направленные на борьбу с коронавирусом (особенно обязательное ношение масок, в том числе, на улице и социальное дистанцирование).