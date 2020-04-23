Как сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе ОСИГ, в письме на имя председателя правительства РФ говорится, что многие предприятия малого и среднего бизнеса уже находятся на грани банкротства. Простой отрасли еще на несколько недель может грозить закрытием отелей, поэтому необходимо уже сегодня начинать подготовку к открытию гостиничного сектора и разрабатывать механизмы для запуска летнего сезон.

«Одним из таких механизмов может стать освидетельствование отелей, которое будет гарантом того, что объект является безопасным местом пребывания. Получить такое освидетельствование можно будет при соблюдении определенных гигиенических норм, регулярной санобработке, проверке здоровья персонала и его обеспечении средствами индивидуальной защиты», — считают в ОСИГ.

Как считает вице-президент ОСИГ Алексей Волков, для турбизнеса жизненно важно в кратчайшие сроки открыть свои объекты для работы и сделать это нужно сразу после того, как количество новых заболевших начнет снижаться.

«Уже сегодня необходимо готовить гостиницы к открытию летнего сезона. Процедура освидетельствования необходима, чтобы запустить отрасль как можно быстрее, загрузить предприятия работой и обеспечить безопасность туристам», — цитирует его пресс-служба.

Волков также отметил, что процедура должна быть максимально простой, прозрачной, бесплатной и добровольной.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что для некоторых регионов и отдельных городов России сфера туризма является градообразующей. По оценкам ведомства, общее число занятых в туризме и смежных отраслях достигает 7 млн человек. При этом на сегодняшний момент падение объемов продаж и загрузки в отелях достигло уровня 95–100 процентов.

Как напомнили в ОСИГ, сертификаты об эпидемиологической безопасности для отелей уже разрабатываются в Испании, Турции и некоторых других странах, принимающих много иностранных туристов.