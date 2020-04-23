Компания разместит бессрочные привилегированные акции на сумму $1,2 млрд посредством подписки и привлечет $2 млрд за счет продажи долговых бумаг.

Инвесторами в акции выступят компании Silver Lake и Apollo Global Management Inc.

Expedia также сообщила, что в ответ на последствия пандемии коронавируса для ее бизнеса отправит некоторых сотрудников в неоплачиваемый отпуск или сократит часы их работы, тогда как CEO компании и члены совета директоров откажутся от денежного вознаграждения на остаток года.

Компания назначила заместителя председателя совета директоров Питера Керна своим главным исполнительным директором и утвердила исполняющего обязанности финансового директора Эрика Харта в должности CFO.

Акции Expedia в ходе торгов в четверг прибавляют в цене 5,1%.