"Роспотребнадзором подготовлены рекомендации для различных видов деятельности по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, в том числе для предприятий общественного питания. Подобные рекомендации призваны снизить риски инфицирования при посещении общественных мест и предусматривают поэтапный выход из режима ограничений", — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Сейчас, отмечают в ведомстве, возможна работа общепита только в режиме доставки.

Далее будет разрешено работать предприятиям "с ограниченной площадью и посадкой в зале". Согласно копии рекомендаций, предоставленной в пресс-службе Роспотребнадзора, этот этап называется "переходным режимом". Он наступает, когда люди начнут выходить из массовой самоизоляции, говорится в документе. На этом этапе будет разрешено работать предприятиям площадью не более 50 кв. м при условии, что в обеденном зале будет не более пяти столов на 1-2 посадочных места, расстояние между столами — не менее метра. Массовые мероприятия — например, банкеты, будут запрещены.

Следующий этап называется "режимом стабилизации", ее условия — "стойкая тенденция к снижению в регионе" и "тенденция к снижению в стране". На нем ограничений по площади к предприятиям нет, однако количество посадочных мест должно быть не более 20, а расстояние между столами не может быть меньше метра. Будут разрешены массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии не менее метра и посадкой не более двух человек за стол.

Наконец, в условиях штатного режима будут действовать обычные нормативные требования.

"Эти рекомендации Роспотребнадзора позволят бизнесу осуществлять свою экономическую деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей, сохраняя здоровье", — говорится в сообщении.