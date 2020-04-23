По словам собеседника агентства, жалоб на самочувствие при досмотре от пассажиров не поступило.
"После прохождения паспортного контроля проведено анкетирование всех прибывших, все пассажиры были обеспечены масками и санитайзерами",- сказали в ведомстве.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, пассажирам были вручены постановления главного государственного санитарного врача о нахождении в режиме изоляции в течение 14 дней жителей Москвы и Московской области по месту жительства.
"Пассажиры из регионов (16 человек) организованно на специально выделенном транспорте под контролем полиции были доставлены в обсерватор на территории Можайского района Московской области, где они будут находиться под медицинским наблюдением также в течение 14 дней",- сказали в пресс-службе.