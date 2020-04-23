"В установленном порядке разрешение Росавиации на выполнение перевозки грузов в пассажирской кабине с оформлением специального разрешения в эксплуатационных спецификациях на воздушные суда получено следующими авиакомпаниями: "Аэрофлот — российские авиалинии", "Уральские авиалинии", Nordwind, "Россия", AZUR air, "Икар", Royal Flight", — говорится в сообщении ведомства.

Российские авиакомпании начали использовать пассажирские самолеты для грузовых рейсов на фоне падения рынка из-за COVID-19. О начале таких операций ранее сообщали S7, Nordwind, AZUR air, "Уральские авиалинии", а также "ЮТэйр", которой в списке Росавиации нет.

"Перевозка грузов в пассажирской кабине допускается в предназначенных для этого местах с учетом рекомендаций производителей воздушных судов, соответствующих ограничений по массе, расположению груза, пожарной безопасности и центровке воздушного судна", — отмечает Росавиация.