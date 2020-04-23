В частности, проект предусматривает сооружения еще одной подвесной канатной дороги, а также систем искусственного снегообразования и трех горнолыжных трасс.

Канатная дорога VL-2 протяженностью 642 метра с пропускной способностью до 2,8 тыс. человек в час будет построена в районе села Ведучи на юго-западном склоне хребта Хачаройдук.

Нижняя станция дороги будет устроена на отметке 2101,27 метров, а верхняя — на 2325,45 метров. Помимо них будут установлены опоры канатной дороги, трансформаторная подстанция и операторская нижней станции.

Здесь же, на левом склоне узкой долины реки Хачаройахк оборудуют три горнолыжные трассы разной степени сложности.

Так, трасса VP-13-1 протяженностью 853 метров и шириной 30 метров получит "черную" категорию: перепад высот на ней составит 256 метров.

Проектируемая трасса VP-1 длиной 1210 метров относится к среднему, "синему", уровню сложности, а трасса VP-10-1 протяженностью 352 метров и шириной 30 метров будет относиться к "красной" категории сложности. Перепад высот на ней составит 106 метров.

Для того, чтобы новые трассы бесперебойно обеспечивались снегом, здесь установят систему искусственного снегообразования. Проектными решениями запланировано сооружение колодцев и камер этой системы из монолитного железобетона, а также установка пяти трансформаторных подстанций.

К 2025 году на территории комплекса обустроят 17 горнолыжных трасс общей протяженностью 16,5 км, гостиничный комплекс, сервисные центры, горнолыжную школу и пункты проката. По предварительным расчетам, к этому времени годовой туристический поток курорта составит более 180 тысяч человек.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и АО "Курорты Северного Кавказа".

Открывшийся в 2018 году всесезонный комплекс "Ведучи" расположен в горном Итум-Калинском районе Чечни. "Ведучи" — первый на территории республики комплекс, который работает не только как горнолыжный, но и как всесезонный горный курорт. Уже сейчас на его территории оборудованы трасса для начинающих лыжников, подъемник и зоны активного отдыха. Также здесь построены современный отель, отдельное шале и службы сервиса. В конце 2019 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства подвесной канатной дороги длиной 4,4 км с 30 кабинами, каждая из которых способна вместить 32 пассажира.