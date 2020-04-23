COVID-19 выявлен у граждан, прилетевших из Москвы.

В настоящее время в сочинском обсерваторе находятся 393 человека.

В свою очередь, начальник отдела координации медицинской помощи в Сочи Минздрава Краснодарского края Александр Лебедев сообщил агентству, что в сочинский обсерватор круглые сутки поступают люди — все прибывающие в город на самолетах, поездах, вне зависимости от того, имеют они жилье в Сочи или нет.

"Все люди, прибывающие из различных регионов и из-за рубежа несут риск дополнительного завоза коронавирусной инфекции", — подчеркнул Лебедев.

"Каждый, кто поступает, сразу проходит исследование на коронавирус. Таким образом нам удается выявлять заболевших в течение первых суток их нахождения на территории Краснодарского края", — отметил он.

При этом Лебедев подчеркнул, что обсерватор — это не медицинская организация.

"Та работа, которая проводится в обсерваторе, она реально защищает здоровых людей от коронавируса. В обсерватор помещают всех — и беременных, и детей. Если человек нуждается в специальном питании, им его предоставляем. Мы (врачи — ИФ) для них (постояльцев обсерватора — ИФ) все организовываем. И медицинское наблюдение осуществляем два раза в сутки", — сказал он.

Как сообщалось, 21 апреля в обсерватор Сочи направили 134 россиян, прилетевших из Таиланда. Их результаты тестов на covid-19 еще не известны.

"Прибывшие из Таиланда в последние дни там питались "подножным кормом", а в обсерваторе Сочи к их прилету приготовили полноценное питание", — отметил Лебедев.

По его словам, проживание и еда всем предоставлены бесплатно. "Мы проводили анкетирование по ассортименту и качеству питания. 94% сказали, что они довольны всем. Еда, вода в номерах есть", — рассказал собеседник агентства.

Между тем, по информации МИД РФ, 24 апреля в Сочи ожидается авиарейс из Таиланда. Количество пассажиров уточняется.

В Сочи на 23 апреля выявлено 78 человек зараженных COVID — 19, среди которых пятеро детей.