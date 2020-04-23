«Зимний сезон 2019/2020 оказался на целый месяц короче запланированного в связи с приостановкой деятельности курорта с 28 марта по 1 июня. Тем не менее, с 13 декабря по 27 марта на Розе Хутор побывали 800 778 туристов. За декабрь-март турпоток по сравнению с прошлым годом вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года – за весь предыдущий зимний сезон курорт посетили 860 тыс. туристов, но он завершился более чем на месяц позже, 5 мая», — рассказали в пресс-службе.

Как считают на курорте, главной причиной роста турпотока стало введение в конце 2019 года единого ски-пасса, благодаря которому общая протяженность доступных трасс выросла до 177 км.

«С момента старта продаж по раннему бронированию и до 16 марта было приобретено 2903 единых ски-пасса, из них 55 сезонных. Это в 2 раза выше показателей прошлого года, когда было продано 1563 ски-пасса. Наиболее востребованными оказались многодневные ски-пассы, их доля от общего количества составила 74%, в прошлом году – 59%», — рассказали в пресс-службе.

Как подчеркнул генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский, ранние продажи ски-пассов заметно растут, как и бронирования отелей задолго до приезда. Растет также спрос на длительное проживание.

«Это был очень сложный сезон, потребовавший от нашей команды максимальной собранности и быстрой управленческой реакции. Сейчас деятельность курорта временно приостановлена, и это тоже серьезное испытание. Однако мы всегда ждем наших гостей, и очень надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит нам принять их этим летом», — сказал он.

Как напомнили в пресс-службе, новинкой сезона стало открытие четырехзвездочного Ski Inn SPA Hotel, который оказался очень востребованным у лыжников и сноубордистов благодаря расположению у подъемников, современному СПА-центру от Natura Siberica и комфортному номерному фонду.

С 21 декабря по 27 марта на Розе Хутор проводился Rosa Quest, победители которого получали дополнительные баллы по программе лояльности «Моя Роза» и ценные призы. Самым значимым спортивным событием зимы 2020 года стал этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин Rosa Ski Dream.

«Первая школа горных лыжи сноуборда провела несколько 3-5-дневных образовательных кэмпов для взрослых и детей, в ходе которых гости курорта могли совершенствовать технику катания. Кроме того, был существенно обновлен парк прокатного оборудования», — рассказали на курорте.

Как подчеркнули в пресс-службе, сейчас на курорте нет гостей, на его территории проведены все необходимые дезинфицирующие мероприятия, все отели и другие объекты отдыха временно законсервированы.