"Принято консолидированное решение о добровольном сокращении зарплат руководства компании на 40% с 1 апреля", — сообщил он.

Также, по его словам, компания "последовательно реализует программу сокращения затрат".

"Мы отказались от всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Отменены, в том числе, все закупки автомобильного транспорта, мы отказались от всех медийных контрактов и рекламы в СМИ. Закупается только самое необходимое", — отметил Демин.