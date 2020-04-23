К такому выводу пришли участники совещания, посвященного проблемам отечественной горнолыжной индустрии, организованного АНО «Форум «спортивная держава» и Союзом горнолыжной индустрии. По итогам совещания участники планируют подготовить и направить в правительство ряд проработанных предложений по мерам поддержки отечественной горнолыжной индустрии.

Как отмечали участники встречи, прошедший зимний сезон оказался для лыжных курортов крайне неудачным. Из-за теплой зимы в европейской и центральной части России не удалось создать на трассах курортов устойчивый снежный покров. Из-за резкого падения курса рубля курорты не смогли осуществить все запланированные закупки оборудования за рубежом. А в конце марта им пришлось досрочно закрыться по распоряжению правительства для предотвращения распространения коронавируса.

Генеральный директор "Курорта Красная Поляна" Андрей Круковский отметил, что у любого курорта есть три группы расходов, которые практически невозможно сократить – это фонд оплаты труда (33% от выручки), налоги (25%) и коммунальные платежи (15%). В связи с этим, по общему мнению участников совещания, лыжным курортам необходимы налоговые каникулы, беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудников в полном объеме, а также льготы по коммунальным платежам.

«В период действия карантина мы должны получить реальные шансы реструктурировать банковские кредиты на 1-2 года. Необходимо добиваться полной отмены налогов на имущество, и на землю, а также субсидий по расходам на зарплату либо отмены налогов на ФОТ, – заявила на совещании исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В ходе встречи решено было включить в перечень нуждающихся в помощи представителей отрасли российских производителей и поставщиков оборудования для курортов, которые сейчас оказались в еще более затруднительном положении, так как не подпадают под действие федеральных программ по поддержке горнолыжной индустрии.

«Меры поддержки должны касаться не только курортов, но и обслуживающих организаций, поставляющих им запчасти и оборудование для подъемников. Таких компаний в России не так много – их можно пересчитать по пальцам одной руки. Нам это необходимо хотя бы для того, чтобы открыться в новом сезоне и сохранить персонал», — отметил директор SKI-Project Евгений Зимин.