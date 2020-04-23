Пресс-служба обладминистрации поясняет, что распоряжение о включении предприятия в перечень аэропортов федерального значения подписал премьер Михаил Мишустин.

"Получение данного статуса предоставляет новые возможности для участия в программах развития объектов инфраструктуры воздушного транспорта. В частности, претендовать на получение федеральных субсидий. В настоящее время решается вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса и взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать суда более высокого класса и соответственно расширить географию полетов", — говорится в пресс-релизе.

Тамбовский аэропорт занимается только коммерческими перевозками пассажиров и обеспечивает выполнение рейсов авиакомпании "Руслайн". Пропускная способность аэровокзала — 50 пассажиров в час. Уточняется, в настоящее время он принимает самолеты из Краснодара и Екатеринбурга. Из-за ограничений, вызванных угрозой распространения коронавируса, временно приостановлены полеты в Санкт-Петербург. В случае снятия ограничений летом будут возобновлены полеты в Сочи и Симферополь.

Управляет предприятием областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов".