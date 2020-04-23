"Проектная документация включает создание одиннадцати апартаментов, площадью чуть менее тысячи квадратных метров", — отметил глава ведомства Валерий Леонов.

Он добавил, что апартаменты будут предназначены для временного проживания, их разместят на первом, втором и мансардном этажах. На подземном этаже для проживающих будет обустроен фитнес-центр.

В ходе работ также планируется отреставрировать фасады здания, обновить покраску стен, и провести внутреннюю отделку дома.

В ведомстве отметили, что двухэтажный кирпичный дом в Серебряническом переулке был построен в 1880 году. Он являлся частью усадьбы Марьяны Ивановны Романовой, сформированной в первой половине XIX века. К настоящему времени остальные постройки усадьбы утрачены.