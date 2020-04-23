Как напоминает портал, рейсы в Индонезию приостановлены со 2 апреля для предотвращения распространения коронавируса. Туристическая индустрия Бали оказалась среди наиболее пострадавших отраслей в стране, около 50 тысяч человек остались без работы только на прошлой неделе.

Глава туристического бюро Бали Путу Астава заявил изданию, что ключевой вопрос здесь – отсутствие новых случаев заражения на острове. «Как только оно будет зафиксировано, необязательно будет ждать до июня – мы можем начать прием туристов уже в мае. Но сейчас правительство должно сосредоточиться на том, чтобы гарантировать снижение заболеваемости, после чего мы сможем пригласить иностранных граждан. Важно не пропустить этот момент», — сказал он.

По словам Астава, в первую очередь Бали откроется для туристов из Китая. Затем – Японии и Южной Кореи. Во всех этих странах сейчас ежедневно регистрируется минимальное число новых случаев заболевания.

Астава также добавил, что для местных жителей и туристов очень важно будет соблюдать меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию.

Всего на Бали зафиксировано 135 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли, 38 выздоровели.

Президент Индонезии Джоко Видодо, в свою очередь, считает, что пандемия коронавируса завершится к концу года, и в 2021 году индустрию туризма ждет бурный рост в 2021 году. «Все сейчас хотят выбраться на улицы, наслаждаться путешествиями, и это дает нам возможность строить оптимистичные прогнозы на будущее», — заявил он балийскому изданию Coconuts.