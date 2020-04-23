"Замеры температуры проводятся сразу после отправления поезда, их частота рекомендована врачами и зависит от дальности поездки: не менее одного раза за рейс, если поезд находится в пути до 5 часов, и не реже двух раз в сутки, если поездка более длительная. По просьбе пассажира процедура может быть проведена дополнительно", — говорится в сообщении.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание, а температура будет повышена, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту, отмечают в РЖД.

Перед рейсами и в пути следования ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад. Всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза.

Также отмечается, что во всех поездах проводят тщательную уборку не реже 4 раз в сутки. После каждого рейса в депо проводится специальная обязательная обработка с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов.