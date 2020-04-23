Как сообщает пресс-служба учреждения, Фильм "Александр III. Бронзовый странник" рассказывает о судьбе одного из интереснейших экспонатов Русского музея — конного памятника императору Александру III.

Созданный в 1909 году скульптором Паоло Трубецким, монумент был установлен у Николаевского вокзала в Санкт-Петербурге. После революции 1917 года начался сложный, полный драматических коллизий "путь" памятника, тесно связанный с событиями отечественной истории. В 1939 году он вошел в собрание Русского музея, а в 1990-е годы был установлен во внутреннем дворе Мраморного дворца, где ранее находился знаменитый революционный броневик, с которого произносил речь Ленин.

"Сегодня волна общественного внимания регулярно возвращается к парадоксальной судьбе памятника Александру III. По замыслу создателей фильма исторический путь этого выдающегося монумента — это не только путь конной статуи: это и путь государства, и путь музея, это странный русский путь", — отмечают в музее.

Вечером зрители смогут послушать лекцию "Александр III и прикладное искусство". Они узнают о царе, с коллекции которого и пополнилась первоначальная экспозиция Русского музея.