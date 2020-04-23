"Все заселенные в санаторий "Васильевский" на обсервацию пассажиры бортов из Турции и Индии прошли медицинский осмотр. Первые результаты анализов на COVID-19 у всех отрицательные",- сообщила она.

По ее словам, все прибывшие будут находиться на карантине две недели, до контрольного забора анализов.

Ранее Галимова сообщала, что часть пассажиров двух вывозных рейсов отправилась в свои регионы, из 293 прибывших на обсервации в санатории "Васильевский" под Казанью в настоящее время находятся 171 человек. Это жители Татарстана и других регионов Поволжья.

Рейс "Гоа-Казань" со 171 пассажиром на борту приземлился ночью в среду в аэропорту столицы Татарстана.

Днем во вторник в Казань рейсом из турецкой Антальи были доставлены 122 гражданина России, оказавшихся за рубежом и сообщивших о своем желании вернуться на родину.