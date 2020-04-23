В работе приводится пояснение, что к таким предположениям удалось прийти после того, как органы здравоохранения КНР расширили — в период с 15 января по 3 марта — критерии признания случая инфицирования COVID-19. Это уточнение, по мнению ученых, оказало существенный эффект на то, сколько всего случаев коронавируса можно выявить.

Всего были последовательное определены семь версий критериев отнесения того или иного случая к COVID-19. При этом, согласно расчетам ученых, первые четыре версии увеличивали количество случаев коронавируса в 2,8 — 7,1 раз. Пятая версия позволила оценить количество случаев в период до 20 февраля в более чем в 232 тыс., а не в 55 тыс., как по правительственным данным.

Исследователи на основе моделей рассчитали, что в среднем на Ухань — эпицентр заболевания — до 20 февраля могли приходится 127 тыс. случаев, на остальную часть провинции Хубэй — 55 тыс., а на прочую часть Китая — 50 тыс.

В середине апреля власти Ухани уточнили данные по количеству инфицированных и скончавшихся во время эпидемии: так, число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось на 1 290 человек и составило 3 869. Число случаев заражения выросло на 325 до 50 333.

Ранее президент США Дональд Трамп, ссылаясь на изменение данных по Ухани, утверждал, что Китай, а не США, лидирует по числу летальных исходов пациентов с коронавирусом COVID-19.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 632 человека, зарегистрировано 82 798 случаев заражения, из них 1 616 — ввезенных из-за границы.