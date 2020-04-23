"Разрешено будет работать организациям и индивидуальным предпринимателям, которые предоставляют услуги салонов красоты и парикмахерских, (. . .) услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе ремонту обуви и химчистке", — сказал Гоцанюк на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19 в четверг.

Кроме того, возобновить работу смогут хозяйственные магазины, а также предприятия, осуществляющие кадастровую деятельность, архитекторы и проектировщики, салоны по продаже автомобилей и запчастей.

"Это не исчерпывающий список: если в результате общения с предпринимателями мы увидим, что какая-то сфера деятельности не учтена, но она может работать без риска получить дополнительный очаг заражения, будем вносить эти предложения", — подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, руководители компаний, которые планируют возобновить работу, должны будут подписать согласие на выполнение требований Роспотребнадзора.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. По указу главы Крыма, запрет на выход из дома, за исключением некоторых случаев, начал действовать в республике 3 апреля.

В регионе ограничено автобусное сообщение между городами и движение поездов, запрещено далеко ездить на личном транспорте без спецсправки. До конца месяца запрещена работа порядка 70% предприятий, части магазинов, всех кафе, бассейнов, спортзалов, салонов красоты, музеев, до лета ограничена работа отелей.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 53 жителей Крыма, 23 из них уже выздоровели.