Выручка за три месяца до 31 марта составила $1,78 млрд по сравнению с $3,6 млрд за аналогичный период годом ранее.

Компания получила чистый убыток в размере $51 млн по сравнению с прибылью на уровне $744 млн годом ранее.

Казино в США были закрыты в середине марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, и пока неясно, когда индустрия сможет возобновить работу. Sands является оператором казино на Лас-Вегас-Стрип и курортов в Сингапуре и Макао.

Казино в Макао оставались закрытыми в течение двух недель в феврале, однако бизнес не восстановился с момента их открытия. Доходы игорной отрасли в Макао в марте упали почти на 80%, согласно правительственным данным.

Sands China Ltd., подразделение Las Vegas Sands Corp. в Макао, зафиксировало чистый убыток в размере $166 млн в первом квартале по сравнению с чистой прибылью в размере $557 млн годом ранее. Выручка упала на 65%, до $814 млн.