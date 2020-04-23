Как рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в компаниях, для планирования начала продаж во внутреннем туризме можно ориентироваться рекомендацию правительства об ограничении работы объектов размещения в регионах. Она действует с 28 марта до 1 июня, поэтому многие планируют начать продажи туров по России после этой даты. Однако по поводу зарубежных туров сейчас нет даже ориентировочных сроков, когда может быть возобновлено авиасообщение. Скорее всего, в разные страны оно будет открываться в разные сроки. Поэтому туроператоры предпочли открыть продажи на более поздние сроки и с особыми условиями оплаты.

Лыжи в Европе

В пресс-службе туроператора «Интурист» сообщили, что в ситуации, когда многие традиционные летние направления закрыты, компания запустила продажу зимних туров по акциям раннего бронирования на месяц раньше.

«Обычно мы открываем раннее бронирование горнолыжных туров в середине мая, но сейчас туристы уже могут приобрести новогодние и зимние путевки на популярные горнолыжные курорты Австрии, Италии и Франции. Полетная программа запланирована из Москвы, также возможна организация рейсов из Петербурга», — рассказали в компании.

Как отметили в «Интуристе», до конца мая любители горнолыжного отдыха смогут приобрести туры на новогодние каникулы со скидками до 40-50%. «Напомним, что на популярных горнолыжных курортах небольшие отели или шале с удобным расположением, например, у самого подъемника, будут забронированы уже летом», — добавили в пресс-службе.

Пляжный отдых и круизы

В компании TUI Россия также сообщили, что начали продажи туров на зиму 2021 года по акциям раннего бронирования. Среди уже предлагаемых направлений – Андорра, Турция, ОАЭ, Таиланд, Кипр, Иордания, Израиль, Болгария и Финляндия, а также туры по России. Список стран будет расширяться.

В компании сформировали пакеты и на лето 2021 года. Среди стран, куда уже можно приобрести путевки – Россия, Турция, Кипр, Болгария, Испания, Хорватия, Черногория, Тунис, Албания, Греция, Абхазия Беларусь и Мальдивы.

В пресс-службе туроператора Coral Travel также сообщили о старте продаж туров по акциям раннего бронирования на зиму 2020/2021. Среди предложенных стран – Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Турция, Индия, Куба, Мексика, Доминикана, Андорра и Бахрейн.

На лето 2021 года туристы уже могут забронировать поездки в Турцию, Тунис, Грецию, Испанию, Италию и Таиланд.

Туроператор PAC Group предлагает туристам осенью и зимой горнолыжные туры в Альпы (Италия, Австрия, Франция), пляжные туры в Турцию, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Грецию, Черногорию, Индонезию, Хорватию, а также на Маврикий, Мальдивы, Сейшелы. По акциям раннего бронирования продаются оздоровительные туры в Чехию и Австрию.

Кроме того, в пресс-службе компании сообщили, что в продаже уже появились круизы, которые можно забронировать с минимальной предоплатой в 50 евро.

«Интурист» также открыл продажи пляжных туров на 2021 год в Таиланд, Сингапур, на Кубу и в ОАЭ на регулярных рейсах.

Скидки и специальные условия оплаты

В TUI Россия рассказали, что при бронировании туров осенне-зимнего сезона и лета-2021 до 30 июля размер первого взноса составит всего 999 рублей. Полная оплата тура (100% стоимости тура) по безвизовым направлениям должна поступить не позднее 14 дней до даты начала тура, по всем визовым направлениям – не позднее, чем за 21 день до даты начала путешествия.

В компании сообщили, что туристам вернут разницу стоимости тура, если цена на него снизится из-за ослабления рубля. «Мы пересчитаем стоимость тура и вернем разницу. Воспользоваться предложением можно не позднее, чем за две недели до вылета. Пересчет производится не более двух раз», — подчеркнули в пресс-службе.

При этом аннулировать или перенести тур без штрафов можно за 21 день до начала поездки. При этом, при необходимости оформления визы, документы принимаются при наличии 50% оплаты тура. Предложенные условия оплаты распространяются как на новые заявки, так и на ранее забронированные туры с заездами с 1 июля 2020 года по 31 октября 2021 года.

В Coral Travel сообщили, что для туров, забронированных по акциям до 30 апреля 2020 года, нужно внести предоплату 10% в течение 10 рабочих дней после подтверждения заявки, полную стоимость можно внести не менее чем за 10 рабочих дней до вылета», — пояснили в компании.