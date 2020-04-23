Мэрфи отметил, что "нынешняя международная ситуация такова, что любая мера, направленная на ослабление пограничного режима, несет в себе серьезный риск".
По его словам, что первой страной, для жителей которой Австралия откроет границы, может стать Новая Зеландия, где жесткие действия властей привели к значительному результату.
Австралия постепенно начинает ослаблять меры, принятые с целью сдерживания распространения коронавируса: в некоторых штатах возобновляют работу учебные заведения, со следующей недели частично откроются популярные пляжи, однако режим социального дистанцирования предположительно будет действовать еще на протяжении года.
В Австралии диагностировано 6649 случаев заражения COVID-19, 74 пациента скончались, 4761 человек полностью вылечился.