"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 4 774 в 81 регионе, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 282 (47,8%). Распределение по субъектам: Москва — 1959", — говорится в сообщении оперштаба в четверг.

Таким образом, всего в Москве зарегистрировано 33 940 случаев заболевания.

Всего России нарастающим итогом зарегистрировано 62 773 случая (+8,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки новые случаи коронавируса выявлены в 81 регионе.

Еще 688 заболевших — в Московской области, 191 — в Санкт-Петербурге, 97 — в Мурманской области, 94 — в Ямало-Ненецком АО, 73 — в Нижегородской области, 71 — в Ростовской области, 65 — в Ярославской области, 60 — в Брянской области, 58 — в Краснодарском крае, 57 — в Татарстане, 55 — в Ставропольском крае, 53 — в Калужской области, 46 — во Владимирской области, 43 — в Чувашии, по 39 новых диагнозов в Ингушетии, Саратовской, Ленинградской областях, 38 — в Хабаровском крае, по 37 новых случаев в Дагестане, Рязанской области, 35 — в Красноярском крае, по 32 пациента — в Белгородской, Курской, Ульяновской области, 31 — в Северной Осетии, по 28 новых диагнозов в Мордовии, Свердловской области, 27 — в Тверской области, по 26 новых пациентов в Башкирии, Самарской области, по 25 новых пациентов в Кабардино-Балкарии, Липецкой, Тульской, Воронежской областях, по 24 диагноза в Карачаево-Черкессии, Чечне, Кировской области, по 23 пациента в Тамбовской, Оренбургской областях, 22 — в Тюменской области, 21 — в Пермском крае, 20 — в Волгоградской области, 19 — в Приморском крае.

По 17 новых диагнозов в Новгородской, Астраханской, Новосибирской областях, 16 — в Костромской области, по 15 новых диагнозов в Коми, Марий Эл, Пензенской области, Камчатском крае, по 14 — в Ивановской области, Еврейской АО, по 12 новых случаев в Хакасии, Якутии, Ханты-Мансийском АО, по 11 новых случаев в Орловской, Кемеровской областях, 10 — в Бурятии, по девять новых случаев в Удмуртии, Томской, Магаданской, Челябинской областях, по восемь новых пациентов в Омской, Калининградской областях, Алтайском крае, семь — в Смоленской области, по шесть — в Калмыкии, Вологодской области, Севастополе, по пять — в Карелии, Крыму, Курганской области, четыре — в Псковской области, по три — в Архангельской области, Забайкальском крае, два — в Амурской области, по одному заболевшему в Адыгее, Алтае, Тыве.