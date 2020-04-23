По данным комитета, в большинстве городов страны снимаются ограничения на ведение предпринимательской и другой деятельности, а также на предоставление услуг, открываются магазины, кафе и рестораны. Однако при этом жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.
Как сообщает вьетнамское телевидение, в некоторых провинциях, в частности в провинциях Тхайбинь и Камау, начинают работать школы.
Премьер-министр подчеркнул, что жителям страны нужно принять "новую норму" образа жизни, призвав людей "носить маски в общественных местах, соблюдать разумную дистанцию и избегать многолюдных собраний".
Отмечается, что определенные ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин.
Кроме того, полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые объявлены районами с высокой степенью риска. Там карантинные меры будут действовать до 30 апреля.
С четверга также возобновляются все внутренние полеты вьетнамских авиалиний.
Как сообщают СМИ, во Вьетнаме уже не протяжении недели не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19.
По данным вьетнамского минздрава, в стране диагностировано 268 заразившихся инфекционным заболеванием, 216 из них выздоровели и выписаны из больниц. Случаев летального исхода пациентов с коронавирусом во Вьетнаме не зафиксировано.
Вьетнам является одной из первых стран, которая ввела запрет на полеты в Китай и из страны в начале февраля. Тогда были помещены на карантин близко расположенные к Ханою поселения с населением примерно 10 тыс. человек.
Общенациональный карантин ввели в стране 1 апреля.