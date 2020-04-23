По его мнению, вторая волна начнется, поскольку из-за принимаемых сейчас ограничений и введения самоизоляции не образуется коллективный иммунитет от COVID-19. "И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства", — добавил он, напомнив, что цель ограничений — "растянуть пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела достаточно ресурсов для поддержания тех, кто находится в плохом состоянии".

"Я больше верю в историю: даже испанка имела две волны. И вторая волна была более тяжелая, чем первая. Поэтому думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год", — объяснил Филев.

По его прогнозу, пассажиропоток российских компаний к концу упадет примерно вдвое, со 120 млн до 60 млн пассажиров в год. , прогнозирует бизнесмен. Он считает, что остаться на рынке "в том или ином виде" имеют крупнейшие авиаперевозчиким — "Аэрофлота", S7, Utair, "Уральские авиалинии".

Филев напомнил, что перед кризисом 2008 года в парке S7 было 80 самолетов, а после — 38, и что "Трансаэро" после кризиса 1998 года выжила с семью самолетами, а в 2013 году с сотней — не выжила.

"Почему? Потому что авиакомпании никогда не умирают от того, что у них слишком мало самолетов, всегда умирают от того, что их слишком много. И никогда не умирают от отсутствия прибыли. Они умирают, когда у них заканчивается кэш, и их перестают заправлять", — сказал бизнесмен.