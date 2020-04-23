"Он сильно уменьшится. Сильно, но не в два раза. На десятки процентов", — сказал Филев, уточнив, что все оставшиеся самолеты будут узкофюзеляжными.

Пассажиропоток компании в этом году "при худшем варианте развития событий" составит менее 10 млн пассажиров, добавил он. В 2019 году S7 перевезла около 18 млн человек.

"Если брать объем перевозок, из Москвы и Петербурга летают 70% всех пассажиров, 30% приходится на всю остальную страну. На сегодня мы примерно в 3,5 раза меньше, чем "Аэрофлот", и мы самые большие за Уралом. Думаю, в Москве у нас останется несколько миллионов пассажиров. И думаю, в Сибири у нас останется процентов 70", — уточнил бизнесмен.

На вопрос, сколько сотрудников компания может сократить, Филев сказал, что не хотел бы этого.

"Я думаю, будем уменьшать уровни зарплат с тем, чтобы оставить максимальное количество людей, — сказал он. — Ну, если останется 50% объема, то, оставив 50% заработных плат, мы сможем оставить 100% людей. Я проработал директором S7 Airlines 20 лет. Безусловно, мы будем пытаться сохранять людей столько, сколько сможем. На сегодня в холдинге S7 Group работает 11 033 человека".

Наиболее критичная ситуация, по его словам, с инженерами. "Инженеров тяжелее воспитывать: человек, который отучился пять лет в институте, чтобы стать инженером, должен проработать еще пять лет, чтобы стать им на самом деле. И цикл их подготовки весьма длинный и сложный. Если мы потеряем эту часть авиабизнеса, это будет невосполнимо для страны", — отметил Филев.

Он также сообщил, что из 103 самолетов S7 сейчас летает 41, причем в среднем — один раз в день вместо пяти. Тем не менее, компания будет брать ранее заказанные самолеты, так как она не может отказаться от контрактов.

"Там серьезная часть Boeing 737 MAX. В этом плане мы тоже удачливы", — добавил Филев, имея в виду, что поставки MAX из-за их проблем до сих пор не возобновились.

Филев не стал отвечать на вопрос о финансовом состоянии компании, но подтвердил, что ведет переговоры с банками. Также он подтвердил, что у группы не осталось ни одного прибыльного направления.

S7 — вторая крупнейшая по пассажиропотоку авиационная группа в РФ. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.