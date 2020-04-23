"С 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО "ФПК", на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" должны указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет", — говорится в сообщении.

Услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и адресна. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок, отмечает компания.

Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне, сообщают РЖД.

Изменения вводятся в соответствии с приказом Минтранса о корректировке "Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом", отмечается в сообщении РЖД.

Министерство транспорта РФ скорректировало правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом, согласно данным системы "Гарант", документ зарегистрирован в Минюсте 22 апреля.

В соответствующем приказе Минтранс также урегулировал порядок размещения ручной клади пассажирами в поездах дальнего следования. "Преимущественное право для использования в поездах дальнего следования нижнего места для размещения ручной клади имеет пассажир, проезжающий на нижней полке, а верхнего места — пассажир, проезжающий на верхней полке. При этом если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры, вне зависимости от занимаемого места, имеют равные права на использование нижнего (верхнего) места для размещения ручной клад", — говорится в документе.