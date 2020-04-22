В частности, для предоставления налоговых льгот субъектам МСП подготовлен проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области". Предполагается установить пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей в сферах культуры, туризма, физической культуры и спорта, общественного питания, гостиничной деятельности, бытовых услуг, дополнительного образования.

Кроме того предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций санаторно-курортные организации. Также документом предусмотрены налоговые послабления для собственников административно-деловых и торговых центров при условии снижения ими арендной платы для арендаторов.

Для обращений предпринимателей Воронежской области создан ресурс, где предоставлена актуальная информация о мерах господдержки бизнеса и механизмах ее получения. Сообщается также, что в ближайшие дни в Воронежскую областную Думу на рассмотрение поступит законопроект, предусматривающий льготы по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые заняты в сфере пассажирских перевозок региона.

Кроме того депутаты планируют обратиться с предложением к исполнительным органам власти региона рассмотреть возможность предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, пострадавшему от режима ограничений, на выплату зарплаты для сохранения штата сотрудников.

"Нам важно максимально широко и оперативно информировать представителей малого и среднего бизнеса о возможностях банков, в том числе, через ресурсы совета по устойчивому развитию экономики региона. При этом сегодня необходимо не только следовать формальным условиям в работе с предпринимателями, в том числе, в рамках антикризисных госпрограмм, действующих в период пандемии, а вырабатывать адресные подходы к представителям бизнеса", — сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.