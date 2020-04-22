Таким образом, с четверга смогут возобновить работу магазины, находящиеся в больших торговых центрах, на рынках разрешат продажу рассады, семян и удобрений.

Непродовольственным магазинам, которые не расположены в торговых центрах, а также небольшим ремонтным мастерским и предприятиям бытовых услуг было разрешено возобновить работу уже на прошлых выходных.

С понедельника возобновить работу смогут музеи, библиотеки, кафе на открытом воздухе и парикмахерские, будет разрешена организация экзаменов по вождению, а также некоторые виды спорта на открытом воздухе, например, разрешается посещение гольф-клубов, теннисных кортов и спортивных площадок. Также будет разрешено посещение зоопарков и ботанических садов, за исключением их экспозиций в помещениях.

С четверга продовольственные и ветеринарные магазины, а также те, которые торгуют оптикой и ортопедическими изделиями, аптеки, включая те, которые работают в торговых центрах, должны будут обеспечивать площадь по меньшей мере в 10 квадратных метров на одного посетителя, в противном случае клиентов можно будет пускать в магазин только по одному.

Это требование будет обязательным также для парикмахерских, культурных, спортивных и развлекательных объектов, которые все еще можно будет посещать только группам в составе не более двух человек или членам проживающей вместе семьи.

Требование носить защитные маски в общественных местах остается в силе, за исключением посещения учреждений общественного питания.

Во время следующей фазы смягчения ограничений предполагается открыть все учреждения общественного питания и здравоохранения, спортивные клубы, центры отдыха и развлечений, а также образовательные учреждения. На четвертом этапе отмены ограничений будет снят запрет на проведение массовых мероприятий.

В Литве, по данным Минздрава республики, за сутки было подтверждено 20 новых случаев коронавируса, общее количество достигло 1 тыс. 370, за весь период скончались 38 человек, выздоровели — 357.