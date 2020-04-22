"Свинское поведение по возврату вызывает возмущение. Мы тут ночами не спим, обзваниваем полстраны. Только доехали до дома — все обещания забыли. Тут же бумаги — "юрист" образовался в коллективе", — сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.

По его словам, перед вылетом из Таиланда крымчан предупредили об обязательном помещении в обсерватор на две недели, устно все согласились с этим условием, однако по приезде некоторые начали отказываться от своих слов.

"С шантажистами переговоров не ведем. Других мер мы предложить не можем. Если начинается баламутство — принимайте решение судебным порядком: принудительно всех везем в обсерватор", — добавил Аксенов.

Кроме того, сказал глава Крыма, посетившие Таиланд крымчане не признаются, какой оператор организовал поездки. Аксенов предположил, что "так называемые патриоты" вылетели через Киев по украинским биометрическим паспортам.

Глава региона добавил, что в некоторых странах еще остаются группы туристов из Крыма. Он потребовал не вести переговоры об их возвращении без подписания ими документов о согласии на карантин.

Накануне вечером российских туристов доставили самолетом из Бангкока (Таиланд) в Ростов-на-Дону. Среди них 36 жителей Ростовской области, остальные — жители других регионов. На специальных автобусах 10 человек будут отправлены в Ставропольский край, 14 — в Краснодарский край, 22 — в Крым.

В Крыму коронавирус подтвержден у 51 жителя республики и 18 севастопольцев, 28 из них уже выздоровели.